Programa de Cristina Ferreira visto por menos meio milhão do que a concorrência

Brincar com comida? Que tristeza" e "Acho incrível as pessoas acharem graça a este tipo de brincadeiras.... Tanta gente com fome e aqui brinca-se com ovos. Acho que poderiam fazer a mesma brincadeira com bolas", foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais da diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo.

está a viver tempos difíceis ao ver diariamente as audiências do seu novo programa 'Cristina ComVida', da TVI, a caírem a pique. Cerca de 10 dias depois de ter estreado o projeto que idealizou há cerca de sete anos,Esta terça-feira, 6 de abril, o, que era exibida à mesma hora na SIC. A estrela ficou ainda atrás da RTP, que no mesmo horário apresentava 'O Preço Certo', com Fernando Mendes.As escolhas de Cristina continuam sem convencer. Na última emissão, por exemplo, a. "De forma a tentar fazer face aos maus resultados, Cristina decidiu mudar de estratégia a primeira alteração no formato que, a partir desta quarta-feira, 7 de abril, iráe arrancar às 18h30.Para além de não conquistar o público no seu programa diário, o 'All Together Now', da TVI, também não tem vencido nas audiências, sendo constantemente derrotado para o 'Hell's Kitchen', apresentado por Ljubomir Stanisic na SIC. No último domingo, o programa de talentos apresentado por Cristina sofreu a sua pior derrota para o chef jugoslavo