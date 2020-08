Programa de Ellen Degeneres regista pior audiência de sempre após escândalos

O programa de Ellen Degeneres já viu melhores dias. Segundo a imprensa internacional, o talk show norte-americano apresentou uma das maiores quedas de audiência desde que foi para o ar, há 17 anos.

De acordo com o ‘The Wrap’, a audiência do programa caiu 9% na última semana e 29% em comparação com o mesmo período em 2019.

Na origem das baixas audiências estão os escândalos que o programa e a apresentadora enfrentam após alegações de vários ex-funcionários, que acusam a comunicadora e vários responsáveis pelo programa de atitudes racistas, discriminatórias e intimidatórias.

Apesar de vários programas do mesmo género terem visto as suas audiências diminuírem, o ‘The Ellen Degeneres Show’ foi o que apresentou resultados mais críticos.

Recorde-se que o programa está a ser alvo de uma investigação interna conduzida pelo departamento de recursos humanos da produtora, WarnerMedia, que pretende ouvir os relatos de todos os profissionais que passaram pela produção do formato.