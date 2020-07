Programa de Ellen Degeneres sob investigação interna por ambiente "tóxico" nos bastidores

Segundo a revista norte-americana ‘The Hollywood Reporter’, o talk-show de Ellen Degeneres está a ser alvo de uma investigação interna realizada pelo grupo de media WarnerMedia, que irá entrevistar antigos funcionários para apurar a veracidade dos relatos, tendo os membros da equipa do programa recebido uma carta a explicar os detalhes da investigação.

Entre as diversas queixas apresentadas, os antigos trabalhadores do programa afirmam que o ambiente vivido nos bastidores é "tóxico" e baseado em "racismo, medo e intimidação", sendo um dos testemunhos o de uma mulher negra, que afirmou ter sido vítima de racismo durante os 18 meses em que trabalhou no programa.

A antiga funcionária revelou que foi alvo de piadas racistas e relatou um episódio em que um membro sénior da equipa olhou para ela e para outra mulher negra, e disse-lhes que não as esperava confundir por ambas terem o cabelo encaracolado.

No artigo publicado pelo ‘Buzzfeed’, os antigos trabalhadores acusam Ellen de usar a sua faceta generosa para aumentar a popularidade do programa.

Enquanto que os representantes da apresentadora recusaram comentar o assunto, os produtores do programa negaram as acusações e afirmaram estar de "coração partido" com a situação.

Neste momento, o ‘The Ellen Degeneres Show’ está suspenso devido à pandemia de Covid-19 que assola o mundo.