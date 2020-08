Programa de Fátima Lopes na TVI chega ao fim

Cristina Ferreira vai revolucionar a grelha da TVI e tem várias alterações em vista já a partir de setembro. Depois de ter mudado o apresentador do ‘Big Brother’ – ao trocar Cláudio Ramos por Teresa Guilherme – a nova diretora de entretenimento e ficção de Queluz de Baixo foca-se agora nas tardes do canal.De acordo com a revista ‘TV7 Dias’, o programa apresentado por Fátima Lopes, ‘A Tarde é Sua’, tem os dias contados, uma vez que Cristina pretende um formato diferente "inspirado no programa de Oprah Winfrey, mas de baixo custo", segundo revela uma fonte. A apresentadora já terá reunido com vários produtores no sentido de debaterem ideias frescas para esse horário.Para já, ainda não é certo se esse formato será conduzido por Fátima, ou se a nova diretora da estação tem planos diferentes para as tardes.Certo é que Cristina se mostra cada vez mais empenhada no seu novo desafio profissional. A estrela ainda tem mais uma semana de férias, mas mantém-se ligada ao trabalho. Ontem, através das redes sociais, revelou que teve uma reunião com o diretor-geral da estação, Nuno Santos, para discutir alguns assuntos relacionados com o futuro da TVI.Dia 1 de setembro, Cristina entra oficialmente ao serviço do canal e promete muitas novidades.