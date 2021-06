Programa milionário de Cristina Ferreira em risco

O 'Amor Acontece' tem estreia marcada para 4 de julho com Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira. Já Mafalda Castro vai estar responsável pelos diários do programa.

O reality show 'Amor Acontece', da TVI, que tem estreia marcada para 4 de julho, pode ditar o fim do 'Cristina ComVida', também na estação de Queluz de Baixo.Este novo programa vai ditar várias mudanças na grelha do canal tudo porque vai ter diários, o que pode levar à retirada do 'Cristina ComVida' e do 'Ver P'ra crer' da estação. Segundo a revista 'TV Guia' tem havidopara tentar decidir o que fazer com os diários do programa.Estes dois programas que estão atualmente a ser transmitidos não têm convencido, perdendo diariamente para a concorrência. No 'Cristina ComVida', que chegou à antena a 29 de março, foram gastos cerca de 400 mil euros entre pessoal contratado e obras de requalificação da gigantesca moradia. Um projeto que está no ar há três meses, mas que não tem vingado.Cristina Ferreira não descarta a hipótese de terminar mais cedo do que o previsto com o 'Cristina ComVida'. ", afirmou há uns tempos.