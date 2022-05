Projeto de Meghan Markle na Netflix cancelado devido a contenção de custos

Foto: SEM VAN DER WAL / EPA

01:30

Rita Monteiro

Meghan Markle viu o seu projeto ‘Pearl’ ser cancelado pela Netflix devido a contenção de custos. A plataforma tem perdido subscritores - só no primeiro trimestre do ano foram 200 mil, o que levou a que as ações da empresa norte-americana desvalorizassem - e perante esta situação começou a cortar nos custos e decidiu parar de trabalhar em várias séries, como parte da reestruturação do seu departamento de animação.









A série animada ‘Pearl’ foi uma das visadas. Anunciado no ano passado, o projeto deveria ser produzido pela duquesa de Sussex e iria retratar as aventuras de uma menina de 12 anos, inspirada por mulheres que fizeram história.

No entanto, apesar deste cancelamento, a plataforma de streaming garantiu que quer continuar a colaborar com a Archewell Productions, detida por Meghan e pelo marido, o príncipe Harry, e que por isso outras produções vão avançar, nomeadamente o documentário ‘Heart of Invictus’, centrado nos atletas que competem nos jogos criados pelo neto da Rainha de Inglaterra para homenagear os militares, no ativo ou na reserva, feridos durante o cumprimento do serviço.