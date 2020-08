Proposta de Cristina Ferreira para novo programa irrita Cláudio Ramos

01:30

Cristina Ferreira já sabe qual é o programa que quer entregar a Cláudio Ramos. Contudo, este não é do agrado do apresentador. Segundo a ‘Nova Gente’, o projeto, ou pelo menos um deles, passa por um formato de comentário social, semelhante ao ‘Passadeira Vermelha’, que comentava na SIC. A proposta deixou Cláudio irritado, pois sente que o seu talento está a ser menosprezado.









“Já antes de ir para a TVI, ele queria deixar de ser comentador e evoluir. Aliás, foi com este objetivo que aceitou apresentar o ‘Big Brother’. O Cláudio pediu várias vezes para sair do ‘Passadeira’”, conta uma fonte próxima do canal.

Recorde-se que a decisão de afastar Cláudio Ramos do próximo ‘Big Brother’, e substituí-lo por Teresa Guilherme, foi tomada por Cristina Ferreira, atual diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, e comunicada ao apresentador no dia 30 de julho, com a promessa de um novo desafio.