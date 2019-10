Propostas de jovens criadores brilham no arranque do Portugal Fashion no Porto

01:30

Nelson Rodrigues

O primeiro dia da 45ª edição do Portugal Fashion foi quase exclusivamente dedicado ao Bloom, um projeto de descoberta de novos talentos da moda. O certame de moda, que decorre até sábado no edifício da Alfândega, no Porto, arrancou com os desfiles de seis escolas de moda que apresentaram as tendências primavera/verão 2020.Destaque para as coleções de Rita Sá, Maria Meira, Carolina Sobral e João Sousa. A noite encerrou com o desfile de Katty Xiomara, que decorreu na Tipografia do Conto, no Porto.Esta quinta-feira sobem à passerelle Luís Buchinho, David Catalán e o criador francês Nicolas Lecourt Mansion.