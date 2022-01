Prostituta ataca Leandro após cantor revelar ter sido traído “Falta de humildade, falta de vergonha na cara e falta de sinceridade”, escreveu Ana Loureiro.

Ana Loureiro, acompanhante conhecida por defender a legalização da prostituição, atacou Leandro, após este ter dito na casa do ‘Big Brother’ que foi traído pela ex-companheira, Sury Cunha. “Falta de humildade, falta de vergonha na cara e falta de sinceridade”, começou por escrever. “Nem quem não te conhece consegues enganar. Ai traiu-te e tal... e tu? Santo, muito santo”, concluiu.



O cantor romântico também está a causar polémica por outro comentário que fez dentro da casa do reality show da TVI, ao associar-se a Tony Carreira. “Eu comparo o meu espetáculo aos do Tony Carreira”, disse, acrescentando que as suas produções são “caras” e que “nem toda a gente ou nem todas as festas conseguem pagar”.

