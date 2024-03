Protagonistas de 'Festa é Festa' viram juntos o jogo FC Porto-Benfica

Jogo terminou com a vitória da equipa dos dragões.

Os protagonistas da novela 'Festa é Festa', da TVI, Pedro Teixeira, Pedro Sousa, Sílvia Rizzo, Ana Guiomar, Ana Brito e Cunha, Manuel Marques e o autores da produção da estação de Queluz de Baixo, Roberto Pereira e Eva Gonçalves, juntaram-se para ver o clássico FC Porto-Benfica, este domingo, mas digamos que o resultado não agradou a todos.Isto porque o clube das águias perdeu o jogo por 5-0. Perto do apito final, Pedro Teixeira e Pedro Sousa, adeptos dos dragões, mostraram-se muito felizes com o resultado.Esta felicidade foi notória através de um vídeo que o ex-moranguito publicou nas suas redes sociais, onde este e o humorista surgem aos pulos de alegria. Também Roberto Pereira, adepto do Sporting, partilhou da felicidade dos amigos.