Prova de amor reforça união de João Baião e Tânia Ribas Oliveira

A amizade de Tânia ribas de Oliveira e João Baião é já de longa data e muito graças aos anos lado a lado no entretenimento da RTP.Agora, a apresentadora voltou a provar o amor e carinho que nutre pelo ex-companheiro de televisão aoO apresentador do programa ‘Casa Feliz’ assinalou o momento através das redes sociais, revelando-se muito grato pela oportunidade de acompanhar o menino. "Papéis assinados, oficialmente Padrinho do Tomás (já o era de coração), um doce menino, filho da minha amada Tânia e do meu querido João [Cardoso]."A cerimónia decorreu em Lisboa no último fim de semana e foi restrita aos amigos mais chegados e família nuclear.Em 2014, João Baião decidiu trocar a RTP pela SIC e deixou para trás a parceria de sucesso com Tânia Ribas de Oliveira.