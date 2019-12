Prova de fogo dita futuro de Maria Cerqueira Gomes na TVI

Prestes a completar um ano ao serviço da TVI,enfrenta aque irá ditar a suade Queluz de Baixo.Ao longo das últimas semanas, em que se tem discutido o futuro da apresentadora do Norte, o parceiro, Manuel Luís Goucha, tornou público o seu apoio com várias mensagens em que salienta o duro percurso que a apresentadora tem vivido ao longo do último ano, desde que assumiu a condução do ‘Você na TV!’ com a difícilAo longo dos últimos meses, Maria, que foi a grande aposta da estação, tornou-se num dos principais rostos chegando a assumir outros projetos, como a apresentação a solo de ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’, que acabou por não corresponder às expectativas.A quebra das audiências do canal levou a uma restruturação da grelha para o próximo ano que prevê o fim do programa da manhã e consequentemente o afastamento de Maria Cerqueira Gomes, que segundo fontes próximas regressaria ao Porto para se tornar repórter da TVI.Uma decisão que ficará em suspenso uma vez que a companheira de Goucha irá continuar nas manhãs por mais três meses, a fim de ser analisado ao pormenor o seu futuro e a sua continuidade na estação com novas diretrizes definidas.Apoio incondicional de GouchaDurante o último ano, em que Maria tem enfrentado o seu maior desafio profissional, o veterano tem sido o seu principal apoio. Goucha não poupa elogios à postura da comunicadora e ao seu talento profissional face a todas as adversidades e pressão que tem enfrentado com a sua mudança do Porto para Lisboa.", disse o apresentador durante a emissão do programa que levou Maria às lágrimas.Com a mudança para Lisboa para abraçar o desafio na estação de Queluz de Baixo, a apresentadora enfrenta a dura realidade de estar longe da família, do Norte do País. A distância dos filhos, Francisca, de 16 anos, e João, de dois, é um dos grandes entraves para Maria Cerqueira Gomes, que faz questão de se deslocar todos os fins de semana ao Porto para estar junto dos dois filhos e do companheiro, António Miguel Cardoso. O coração da apresentadora continua no Porto e a comunicadora não descarta a hipótese de regressar à cidade de onde é natural.