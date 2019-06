Prova de vinhos anima a capital

01:30

Arrancou este sábado mais uma edição do Alvarinho Wine Fest, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, onde 30 produtores de Alvarinho – das zonas de Monção e Melgaço – dão a conhecer as suas melhores criações aos portugueses.Até segunda-feira, quando termina o evento, os apreciadores de vinho verde vão ter a oportunidade de provar mais de 100 alvarinhos, num festival em que o convívio é a palavra de ordem.O Alvarinho Wine Fest é um evento de entrada livre, mas para fazer as provas tem de comprar o copo oficial do evento, que tem o valor único de cinco euros.