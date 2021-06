Psicóloga acusa Pipoca Mais Doce de expor divórcio a troco de dinheiro

, da SIC, e que foi comentadora do 'Big Brother', da TVI, mostrou-se bastante crítica sobre a postura assumida por Ana Garcia Martins ao ter revelado no seu podcast 'Casados de Fresco' todos os detalhes sobre o fim do casamento com Ricardo Martins Pereira.





. Portanto, esta é uma maneira de fazer limonada, já que a vida lhe deu limões", atirou.

. Colocando-se num papel de vítima, as pessoas vão passar a atacar o ex-marido. Aliás, ele já revelou que tem sido alvo de inúmeras mensagens de ódio nas redes sociais. Curiosamente, tanto ela como ele acabam por ganhar dinheiro com a polémica", garantiu.





"Num contexto em que os pais são bloggers, os filhos não tiveram alternativas e foram muitas vezes exibidos desde sempre, muitas vezes a fazer publicidade a produtos. Posto isto, estas crianças já vivem num mundo bastante diferente. Por isso, certamente, irão considerar tudo isto como mais um 'episódio' da sua vida mediatizada. É preocupante que assim seja, uma vez que estão a crescer com uma visão algo depurtada da realidade", afirmou.



A psicóloga voltou a salientar que a exposição propositada do fim do casamento tem como objetivo ganharem dinheiro. "É preciso termos em conta que

. É um ‘preço’ a pagar, mas que certamente foi ponderado. Nada, nem ninguém aqui, é inocente, com exceção das crianças", finalizou.





