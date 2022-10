“Puseram os dedos dentro de mim”: Paris Hilton diz ter sido vítima de abuso sexual Socialite sofreu abusos quando tinha 16 anos e frequentava colégio privado.

Paris Hilton

Foto: EPA

01:30

Paris Hilton voltou a falar sobre os abusos que sofreu quando frequentava o Provo Canyon School, um colégio privado no Utah (EUA) para raparigas problemáticas. Aos 16 anos, a jovem milionária (hoje com 39 anos) foi enviada pelos pais para a instituição devido ao comportamento rebelde.



Ao ‘New York Times’, Paris contou que as estudantes eram obrigadas a um “exame cervical” de madrugada. “Não sei o que estavam a fazer, mas não eram seguramente médicos. Eram elementos do pessoal que nos faziam deitar nas mesas e que colocavam os dedos dentro de nós.”

