Putin anda em limusine de luxo com 7 metros

01:30

Vânia Nunes

Vladimir Putin não olha a meios no que toca a garantir o conforto e a segurança das suas deslocações. Por isso, desde 2018 que anda num dos seus carros exclusivos, todos do mesmo modelo, a limusine Aurus Senat, fabricada na Rússia, que tem 6,7 metros de comprimento e pesa 7,2 toneladas. O automóvel blindado possui vidros reforçados, piso protegido contra bombas, pneus que rodam mesmo com furos, armas integradas, e oxigénio para ser usado em caso de emergência. É também capaz de proteger os passageiros mesmo se cair dentro de água.









Estes extras diferenciam a viatura do líder russo daquela que é comercializada, que possui 2,7 toneladas e é mais curta, com 5,63 metros de comprimento.

A viatura, um autêntico tanque de guerra, tem uma potência de 598 cavalos, atinge uma velocidade máxima de 250 km/h e vai dos 0 aos 100 km/h em apenas seis segundos. De acordo com o jornal britânico ‘Daily Star’, a frota do Presidente da Rússia está avaliada em 170 milhões € (não se sabendo o valor de um só veículo).





Apesar de todas as garantias de segurança, ao contrário do que se poderia esperar, as ‘fortalezas móveis’ de Putin não têm recursos a tecnologia. Ou seja, não têm aparelhos com software da Apple ou Android de forma a protegê-lo dos perigos de espionagem. Quanto ao interior, nunca foram reveladas imagens oficiais, mas acredita-se que é feito de madeira e pele de cordeiro.