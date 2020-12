Quadra natalícia recheada de milhões e luxo em Hollywood

Entre as estrelas de Hollywood ou grandes nomes do mundo da música, o Natal celebrou-se a rigor, com muito requinte e glamour. A empresária Kyle Jenner gastou uma verdadeira fortuna para proporcionar uma Consoada única aos membros do clã Kardashian e, qual Mãe Natal sexy, usou um vestido vermelho, colado ao corpo, com o qual posou ao lado da árvore, a exibir a decoração de milhares de euros.A mesma cor foi escolhida pela cantora Jennifer Lopez, que mostrou que se vestiu de cerimónia para esta noite tão especial. Mas se a artista caprichou no dress code, a socialite Paris Hilton apostou na ousadia. Com uma lingerie sexy e alguns adereços característicos do Pai Natal, fez subir as temperaturas frias com a sua sensualidade.