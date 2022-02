“Quando as coisas são sinceras e fortes vencem”: Liliana e Bruno de Carvalho juntos

Ex-concorrentes do ‘Big Brother Famosos’ mostram-se apaixonados e indiferentes às críticas sobre a alegada violência no namoro.

01:30

Vânia Nunes

Liliana Almeida acabou com as dúvidas sobre a continuidade da sua relação com Bruno de Carvalho. A cantora de 38 anos fez um direto na sua página de Instagram, ao qual chamou de ‘Os Protagonistas’, e mostrou-se apaixonada ao lado do antigo presidente do Sporting.









“Quando as coisas são sinceras e fortes vencem. Por isso, cá estamos, para vos agradecer, e muito felizes”, disse Bruno de Carvalho. “Repetíamos outra vez, voltaríamos à casa. Apesar de tudo o que se passou, e da forma como saímos, repetíamos a nossa participação”, reforçou, referindo-se às acusações de violência doméstica de que foi alvo dentro do ‘Big Brother Famosos’ (TVI).

O ex-dirigente desportivo mostrou-se sempre divertido, revelou que a namorada o “obrigou” a vestir-se daquela forma e simulou uma cena de ciúmes. As cenas de romantismo também foram constantes. “Dia 2 de janeiro foi uma data importante, que vamos guardar para sempre. A data em que me apaixonei por ti. Tu depois lá te foste apaixonando e nós os dois conseguimos apaixonar Portugal e isso é bonito, apesar de tudo o que foi dito. O amor salva”, garantiu Liliana, acrescentando: “Ele está a tratar bem de mim.”