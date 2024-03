"Quando rapei o cabelo, foi o Afonso Pimentel que filmou"

10 mar 2024 • 15:27

2015 foi um ano complicado para Sofia Ribeiro. A atriz lutava contra um cancro na mama e, agora, em conversa com Júlia Pinheiro, recordou essa fase da sua vida.

Falando especialmente no colega e amigo Afonso Pimentel, com quem está a trabalhar na novela da SIC, 'Senhora do Mar', lembrou: "É das pessoas do meu coração. Ele tem uma importância muito grande na minha vida. Quando rapei o cabelo, quando estava doente, foi o Afonso Pimentel que filmou".

"Há laços muito fortes e que vão ficar para a vida. É [uma das pessoas] que acho que posso dizer que amo. O carinho e a amizade é uma forma de amor e ele é uma pessoa muito especial também", acrescentou no 'Júlia'.

Para ver este momento, clique

.