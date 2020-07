Quarentena aproxima David Carreira e Carolina Carvalho Artista dividiu tarefas de casa com a namorada.

David Carreira e Carolina Carvalho ultrapassaram com sucesso as adversidades da quarentena. Ao contrário de vários casais que terminaram as relações, como Oceana Basílio e José Fidalgo ou Mia Rose e Miguel Cristovinho, o cantor e a atriz fortaleceram os laços. "Vi casos de casais que não se deram bem, mas no nosso caso foi melhor. Estávamos em equipa, distribuíamos as tarefas. Aproximou-nos ainda mais", revelou o artista.



Focados na vida profissional, David e Carolina já retomaram as rotinas. A atriz voltou às gravações de ‘Golpe de Sorte’, na SIC, e protagonizou uma campanha de verão, em que deixou em evidência a silhueta, resultado dos vários cuidados durante o isolamento. O cantor prepara-se para arrancar com as gravações da novela ‘Bem Me Quer’, da TVI, e lançou, esta semana, o tema ‘Festa’, em dueto com o brasileiro Kevinho.

