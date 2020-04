Quarentena arrefece namoro de Oceana Basílio e José Fidalgo

Depois de, no ano passado, terem oficializado a relação, trocando várias declarações de amor apaixonadas nas redes sociais, Oceana Basílio e José Fidalgo estão agora mais distantes. A quarentena parece ter arrefecido a paixão do casal, que deixou de fazer referência à relação nas redes sociais, de interagir ou sequer colocar ‘gostos’ nas fotografias um do outro.



A distância já foi notada por vários seguidores, que se questionam se o namoro chegou ao fim em tempo de pandemia ou se os dois estão apenas a passar estes dias em casas separadas.

Na sua conta de Instagram, ambos têm partilhado como estão a ser os dias de isolamento e a atriz escreveu mesmo que teve um susto, que a levou a estar afastada da filha.



"Fiquei engripada, nada de grave e já passou, e aí começou o meu resguardo. O que me custa neste instante que escrevo? Tanta coisa... Estar longe da minha filha. Mesmo sabendo que está bem com o pai, conversarmos todos os dias, mas não é o mesmo, sabendo que não vamos estar juntas no próximo mês", disse Oceana Basílio.

Já José Fidalgo tem aproveitado para promover alguns dos mais recentes projetos profissionais.