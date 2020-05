Quarentena arruína romances das estrelas

01:30

André Filipe Oliveira

Os últimos dois meses revelaram-se catastróficos para vários relacionamentos amorosos mediáticos, quer em Portugal, quer no resto do Mundo.No plano nacional, Oceana Basílio e José Fidalgo foram protagonistas de uma separação polémica, sem direito a qualquer comentário público. Apagaram-se as fotografias e memórias das redes sociais. No outro lado do Atlântico, os romances também arrefeceram. Naidine Santos, mãe de Neymar Jr, terminou o namoro com Tiago Ramos, de 23 anos. O romance, condenado pelos fãs e família, não resistiu e a diferença de idades (30 anos) falou mais alto.Cara Delevingne aproveitou o isolamento social para refletir e, para espanto dos fãs, decidiu colocar um ponto final no namoro com a também atriz Ashley Benson.O mal-estar chegou também aos relacionamentos de Megan Fox com Brian Austin Green, casados há 10 anos. Caterina Scorsone, estrela de ‘Anatomia de Grey’, terminou o casamento com o músico Rob Giles. E o sensual Chaning Tatum e a cantora Jessie J tinham decido reatar o romance, em vão...