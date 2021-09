Quarentena de Cristiano Ronaldo e família em casa de luxo no campo

É numa luxuosa propriedade em zona de campo avaliada em vários milhões de euros perto de Manchester, com sete quartos, um complexo de fitness de alta tecnologia com piscina e jacuzzi, que Cristiano Ronaldo e a família vão viver nos próximos três anos enquanto durar a sua nova ligação ao Manchester United (o contrato contempla dois anos mais um de opção), segundo avança o jornal inglês ‘The Sun’.A mesma publicação revelou ainda que o jogador português aterrou no aeroporto da cidade pelas 17h40 de quinta-feira, tendo sido recebido na pista por vários funcionários do United, entre os quais Darren Fletcher, antigo companheiro de equipa que desempenha agora funções de diretor técnico no clube. Uma equipa de seis seguranças levou-o depois para a sua nova residência.É aí que Ronaldo cumpre agora cinco dias de quarentena antes de poder treinar junto dos seus companheiros de equipa. Ronaldo chegou a Manchester 24 horas antes da namorada, Georgina Rodríguez, de 27 anos, ter partilhado na rede social Instagram uma série de fotos dela e dos quatro filhos do casal a viajar num avião particular rumo a Inglaterra.Sobre a nova vida que começa agora a desenhar-se e os novos hábitos, o ‘The Sun’ revela que sexta-feira Cristiano Ronaldo encomendou uma refeição para si num restaurante em Alderley Edge, Cheshire.Manchester é por estes dias o ‘epicentro’ do futebol. A cidade inglesa está ao rubro com o regresso de Ronaldo e para o jogo de receção do United ao Newcastle, dia 11, que já deve contar com o português, há bilhetes que chegaram a ser vendidos na internet por mais de 2900 €.O United enfrenta também uma escassez de camisolas para vender e há encomendas cujas entregas já só estão apontadas para novembro.Georgina vai contar tudo sobre como começou o romance com Cristiano Ronaldo. As revelações vão fazer parte do documentário ‘Sou Georgina’ que está a ser preparado para a Netflix."Tenho 27 anos e há cinco anos a minha vida mudou. O dia que conheci o Cristiano foi uma quinta-feira de verão". É, de resto, com esta frase que se inicia o filme biográfico que contará com a participação do próprio Cristiano Ronaldo.O documentário irá debruçar-se também muito na vida do casal.