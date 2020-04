Quarentena volta a unir João Félix e Margarida Corceiro

Depois de terem dado uma nova oportunidade ao amor, João Félix e Margarida Corceiro surgem mais apaixonados do que nunca.O craque do Atlético de Madrid e a concorrente do ‘Dança com as Estrelas’ mantêm a quarentena conjunta em Madrid há mais de três semanas e continuam a protagonizar momentos a dois que evidenciam o ambiente de paixão e cumplicidade.Ao longo dos dias de isolamento, Margarida tem sido a companhia de Félix nos treinos diários para manter a condição física no seu regresso aos relvados.