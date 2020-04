Quarentenas de luxo geram polémica

Numa altura em que, um pouco por todo o Mundo, a ordem é ficar em casa, sExceções à regra que estão a gerar polémica e a ser alvo de contestação, com os fãs a acusarem as estrelas de gozarem de um estatuto especial durante o combate ao vírus.O primeiro a estar debaixo de fogo foi o conhecido chef Gordon Ramsay.Os moradores da pequena localidade de Cornwall, onde não há casos de Covid-19, ficaram furiosos pelo facto de o chef trazer o clã e o seu amplo staff de Londres, cidade bastante afetada, acusando-o de colocar a população em risco. Mas não foi o único a enfrentar a ira dos populares.A cantora Rita Ora também arrendou uma quinta em Inglaterra mas não foi sozinha, levando amigos, guarda-costas e um staff de dezenas de pessoas.No Brasil, Neymar também tem sido alvo de críticas por partilhar os momentos de festa com amigos na sua mansão.