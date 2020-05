Quaresma agradece apoio após polémica com André Ventura: "Juntos somos uma bela equipa"

"Muito obrigado a todas as pessoas que nos últimos dias não me deixaram caminhar sozinho, juntos somos uma bela equipa", começou por escrever o jogador, através das redes sociais, numa publicação onde juntou uma mensagem importante sobre o período difícil que estamos a atravessar, devido ao surto de coronavírus.



"Este vídeo é um agradecimento, um obrigado a todos os que estão a lutar na linha da frente contra a Covid-19. Médicos, enfermeiros, bombeiros, polícias, para todos sem esquecer ninguém no mundo inteiro. É uma mensagem para nós próprios, uma oração coletiva com a esperança que no fim sejamos melhores seres humanos uns para os outros, pelos nossos filhos e netos", afirmou Ricardo Quaresma.



"Grande Ricardo", "És o maior", "Esperemos todos que todas as pessoas mudem e para melhor", "Cigano ou não, és um dos melhores humanos", "És único e especial", foram algumas das mensagens ternurentas que Ricardo Quaresma recebeu neste novo desabafo.





Ricardo Quaresma agradeceu o apoio que tem recebido desde a polémica que o opôs ao líder do partido Chega, André Ventura.