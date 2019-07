Quaresma diz adeus às férias em Marrocos

As férias em família de Ricardo Quaresma estão quase a chegar ao fim e por isso o craque tem feito de tudo para desfrutar ao máximo o tempo que lhe resta com os seus.O último destino eleito foi Marraquexe, em Marrocos. Daphny, a companheira do craque, tem partilhado vários registos fotográficos dos dias de descanso e captou atenções ao revelar o lado mais espiritual da família."Não importa onde nascemos. Não importa de onde somos nem a nossa religião. Somos todos filhos do mesmo Deus", escreveu nas redes sociais.Quaresma, recorde-se, interrompeu as férias para o casamento de Cédric Soares e Filipa Brandão, que decorreu há duas semanas em Sintra.Além da total dedicação aos filhos, Ricardo Quaresma não dispensa os momentos de paixão com a companheira, Daphny.O par romântico desfrutou de um jantar no Dar Soukkar, um dos restaurantes mais exclusivos de Marraquexe. "Uma noite maravilhosa", escreveu a mulher do craque em relação à surpresa.