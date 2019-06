Quaresma faz retiro de luxo com a família

06:00

Ricardo Quaresma continua de férias com a família na Turquia e já fez uma escapadinha ao Azerbaijão, que faz fronteira com o país. O jogador do Besiktas levou a mulher, Daphny, ao MariVanna Baku, um dos restaurantes mais exclusivos da região, onde o casal teve oportunidade de provar algumas das iguarias locais.Ainda no Azerbaijão, Quaresma encontrou-se com o ministro do Desporto daquele país, um momento que fez questão de partilhar nas redes sociais.Entretanto, o craque e a família continuam alojados no Titanic Mardan Palace, um hotel de luxo na Turquia que é considerado um dos resorts mais caros da Europa, onde uma noite custa mais de mil euros.Contudo, pelo que demonstram as fotos, a animação tem sido uma constante e os filhos do casal, Ariana, Ricardo e Kauana, parecem estar a divertir-se bastante na companhia dos pais.