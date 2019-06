Quaresma interrompe férias de luxo

O craque esteve a apoiar o amigo Paulo Battista na gala de 'A Tua Cara não me é Estranha'.

14:18

O descanso dee da família foi interrompido por. O alfaiate convidou o jogador e amigo de longa data a marcar presença na última gala de '', da TVI, e jogador concretizou-lhe esse desejo."Ele esteve muito bem. Entusiasmou-se mais porque eu vim assistir. Não conhecia este dom dele, mas fico feliz que se esteja a divertir", brincou Quaresma em conversa com os jornalistas.O atual jogador dofoi chamado pora sentar-se no painel de jurados, mas não se mostrou muito à-vontade.Paulo Battista agradeceu o gesto do amigo: "