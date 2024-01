Queda do ator Carlos Cunha no jogo do Sporting deixou mazelas Incidente aconteceu em agosto do ano passado.

Carlos Cunha, de 69 anos, foi ao ‘Dois às 10’, da TVI e contou que ainda está a recuperar da aparatosa queda no estádio do Sporting que aconteceu em agosto do ano passado. "Continua a ser complicado, tenho um ‘personal trainer’ que me está a ajudar a ganhar músculo, (...), que é para ver se não sou operado", disse o ator.