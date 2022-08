Queixa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por racismo já está em tribunal A atriz e o marido fizeram queixa da agressora que insultou os filhos do casal.

Casal com o filho biológico e as duas crianças adoptadas no Malawi

Foto: Direitos Reservados

O caso, que ocorreu num restaurante da Costa da Caparica no sábado, foi remetido para o Tribunal Judicial de Almada e está a provocar uma onda de solidariedade no País.



Os atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso apresentaram queixa por discriminação racial contra a mulher, de 57 anos, que terá insultado os dois filhos menores do casal, chamando-lhes "pretos imundos".

O caso, que ocorreu num restaurante da Costa da Caparica no sábado, foi remetido para o Tribunal Judicial de Almada e está a provocar uma onda de solidariedade no País.

Até o Presidente da República o comentou. "Qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável, e deve ser punido, seja qual for a vítima", disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que "não se deve generalizar". "O comportamento da sociedade portuguesa é, em regra, respeitador dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana", concluiu.

