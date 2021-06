Queixas de violência doméstica de Lucy contra 'ex' chegam a tribunal

Separados há quase dois anos, Luciana Abreu e Daniel Souza continuam com questões pendentes na Justiça. Além do processo de divisão de bens, e das responsabilidades parentais das filhas gémeas, o casal vê agora chegar à Justiça, no próximo outono, as queixas de violência doméstica apresentadas pela atriz contra o guia turístico.De acordo com a revista ‘TV Guia’, o Ministério Público considerou haver fundamento para um processo em tribunal, dando assim força ao depoimento de Lucy, que afirmou ter sido intimidada física e psicologicamente nos últimos tempos de casamento. Para corroborar a sua versão, a atriz e cantora conta com o depoimento da sua antiga assistente, Ana Micaela, que afirma ter assistido a algumas das cenas de violência e ter sido ela própria vítima de "intimidação física".Em relação às acusações de violação e de que Daniel consumia estupefacientes que agravam o seu estado psicológico, estas queixas acabaram por cair por terra.Além do processo em tribunal contra o ex-marido, Lucy enfrenta ainda na Justiça Yannick Djaló, que não vê as filhas há mais de um ano e luta para estar com Lyonce e Lyannii.A atriz da novela da SIC ‘Amor Amor’ tem acusado a pressão das batalhas judiciais e, recentemente, teve mesmo de ser hospitalizada após sofrer uma crise de ansiedade. Depois disso, tirou uns dias de férias para se recompor.