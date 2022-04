"Queixava-se que nós não tínhamos relações": Ex- de Luciana Abreu sobre abusos

Luciana Abreu acusou o ex-marido, Daniel Souza, de violência doméstica e de a forçar a ter relações sexuais durante o casamento, no entanto, o guia turístico nega todas as acusações."Isso é ridículo, é mentira. É uma das acusações que não foi provada, que não foi aceite pelo juiz", começou por dizer quando questionado durante uma conversa com Manuel Luís Goucha. "Aliás, ela queixava-se que nós não tínhamos relações, é precisamente o contrário". No seu entendimento, a atriz e apresentadora traçou uma "estratégia" para a sua imagem não sair prejudicada com o divórcio.Em tribunal, Lucy descreveu o "terror" em que viveu. "Quando ela o procurava era rejeitada, e quando dormia ferrada e cansada acordava com ele a despi-la e a forçá-la a ter relações sexuais", ouviu-se em tribunal, nas alegações finais. A 6 de abril, Daniel Souza foi condenado, no entanto, a pena só será conhecida a 4 de maio.Daniel Souza diz que soube que Luciana Abreu estava grávida dois meses depois de se terem conhecido. "Ela tinha claras intenções de se casar grávida. Não vou mentir, eu, encantado, deixei-me levar", revelou o guia turístico.Luciana Abreu e Daniel Souza conheceram-se em abril de 2017 e foram pais das gémeas Amoor e Valentine, em dezembro do mesmo ano. Quando se separaram, um ano depois, partilharam a guarda das meninas. No entanto, desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, que Daniel não as vê.