Quem é Beatriz Barosa, a jovem que roubou o coração de Manuel Marques

já é presença assídua nas televisão portuguesa onde se estreou em 2016 com a série juvenil 'Massa Fresca', da TVI, e desde então têm sido vários os projetos que tem integrado. Mas foi esta segunda-feira, depois de ter sido revelado que estava a namorar com Manuel Marques, que a jovem saltou para as luzes da ribalta.Beatriz Barosa, de 24 anos, nasceu no Porto, mas rumou a Lisboa quando tinha 18 anos para seguir o seu sonho de ser atriz. No ano seguinte integrou o elenco de 'Massa Fresca' que acabou por lhe abrir várias portas no mundo da representação., contou, em 2019, ao site 'Delas' do 'Jornal de Notícias'.O mundo das artes começou desde muito cedo para a recente mais-que-tudo de Manuel Marques que começou a fazer ballet quando tinha quatro anos. Mas a paixão pelo teatro levou-a a mudar de rumo., revelou na mesma entrevista.Em televisão, Beatriz Barosa já integrou várias produções da TVI, entre as quais, 'Amar Demais', 'Amar depois de Amar' e, agora, 'Festa é Festa', onde conheceu o seu novo namorado. Também fez parte de séries da RTP, 'Vidago Palace' e 'Circo Paraíso'.Em 2018 fez parte do musical Grease, protagonizado por Diogo Morgado e Mariana Marques Guedes. Ao site do Jornal de Notícias chegou a revelar a sua paixão por cantar., contou.

Aos 24 anos, Beatriz Barosa está a viver uma fase feliz da sua vida. É uma das figuras de destaque de 'Festa é Festa', da TVI, e está apaixonada por Manuel Marques, que conheceu há três meses. O ator separou-se da mulher para viver esta paixão em pleno e já partilha casa com a jovem atriz.