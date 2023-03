Quem foram as quatro mulheres de Bruno de Carvalho

Homem de paixões intensas, o ex-presidente leonino conta no currículo com quatro casamentos, mas nem todos terminaram bem: acusações e processos em tribunal pontuaram o fim de quase todos os seus relacionamentos.

A primeira união de Bruno de Carvalho foi com Irina Yankovich, que conheceu no L Club, nos Anjos, em Lisboa, local onde a bielorrussa trabalhava. Da união, nasceu Ana Catarina, hoje com 19 anos. Irina viria a revelar mais tarde que os primeiros oito meses de namoro com Bruno de Carvalho foram um "sonho", mas que depois tudo mudou. "Irritava-se com imensa facilidade", garantiu. O casamento terminou em 2006 e deu azo a uma luta em tribunal pela custódia da filha que Bruno de Carvalho reivindicava e que Irina acabou por perder.

Quando chegou à presidência do Sporting, Bruno de Carvalho já vivia com Cláudia Dias Gomes, com quem manteve a sua relação mais estável até hoje. O casamento durou uma década e dele nasceu a segunda filha do DJ, Diana, mas o amor não resistiu às polémicas que então iam subindo de tom em redor do presidente leonino. A 3 de novembro de 2016, o casal anuncia, através de um comunicado conjunto, a separação.

Duas semanas depois, são divulgadas as primeiras fotografias de Bruno de Carvalho ao lado da sua nova paixão, com quem foi fotografada a embarcar para uma escapadinha em Londres. Tratava-se de Joana Ornelas, funcionária do departamento de marketing do clube de Alvalade. Mal a notícia chega a público, Bruno oficializa o pedido de casamento.

A boda acontece a 1 de julho de 2017, ao fim de sete meses de namoro, numa mediática cerimónia religiosa no Mosteiro dos Jerónimos.

Joana engravida meses depois, mas as coisas complicam-se com uma gestação de alto risco, que levou inclusivamente ao seu internamento no hospital. Leonor nasce em abril de 2018 e dois meses depois o ex-dirigente desportivo apresenta em tribunal um pedido de divórcio litigioso. Terceiro fracasso, terceiro divórcio e mais um processo pela guarda de outra filha em tribunal.

Quando Bruno de Carvalho entra para o ‘Big Brother Famosos’, em janeiro de 2022, não foi preciso muito tempo para voltar a apaixonar-se, desta feita, pela ex-cantora das Non Stop, Liliana Almeida. Desde o início, a ligação fez correr rios de tinta e deu azo a algumas polémicas.

Indiferentes ao burburinho, Bruno de Carvalho e a artista trocaram alianças da mesma forma que iniciaram o seu romance: à velocidade da luz e debaixo dos olhares curiosos do público e da imprensa, nesse mesmo ano (2 de setembro de 2022), no Algarve, numa cerimónia transmitida em direto da televisão. Bruno de Carvalho chegou a anunciar que tinha revertido uma vasectomia, para poder concretizar o desejo de Liliana de ser mãe.

A cegonha não chegou a visitar o casal. Sem confirmação oficial da rutura, aguardam-se agora cenas dos próximos capítulos.