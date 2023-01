"Quem sabe se serei o teu pai”, Harry descreveu um episódio de “mau gosto”, que envolve o pai, o rei Carlos III

Duque de Sussex conta ainda que na caminhada ao Polo Norte ficou com as partes íntimas congeladas.

A conta-gotas, continuam a ser revelados episódios da autobiografia do príncipe Harry, ‘O Substituto’. Desta vez, o filho mais novo do rei Carlos III descreveu uma situação que considerou de “mau gosto”. O neto de Isabel II conta que o pai conheceu um homem numa visita a um hospital psiquiátrico que dizia ser o príncipe de Gales. “Quem sabe se sou eu o teu verdadeiro pai. Talvez o teu pai esteja realmente em Broadmoor, meu querido filho”, terá dito o monarca, antigo príncipe de Gales, referindo-se ao doente.

No entanto, Harry diz que a brincadeira não surgiu no melhor momento, uma vez que circulavam rumores de que o príncipe poderia ser fruto de uma alegada relação extraconjugal de Diana com o major James Hewitt. No livro, também recordou a caminhada solidária ao Polo Norte, pouco antes do casamento de William e Kate.

O príncipe afirmou que, além do desconforto que sentiu “nas orelhas e bochechas que ficaram congeladas”, ao chegar a casa, “fiquei chocado quando vi que as minhas partes íntimas também estavam queimadas.