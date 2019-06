Sexy Vidas. Quem são os mais sensuais do mundo do desporto?

13:00

Os desportistas mais bonitos

Quem são os futebolistas e as atletas mais sensuais do País? E as mulheres de jogadores que mais aquecem as bancadas? O concursoregressa este ano ainda mais quente.Os nomes da categoria Sport foram selecionados pelo painel de jurados e poderá começar a votar já a partir de amanhã, dia 30. As suas figuras públicas favoritas vão estar a votos até ao final do verão.