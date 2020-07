"Queremos desfrutar desta beleza natural", diz Penélope Cruz no Algarve

20 jul 2020 • 01:30

Rui Pando Gomes

"Estamos a tentar descansar uns dias com as crianças e só queremos estar longe da confusão e desfrutar desta beleza natural". A declaração é de Penélope Cruz e foi feita em exclusivo ao CM durante uma tarde de praia, junto ao resort de luxo onde está a passar férias, na zona de Alporchinhos, em Porches, no concelho de Lagoa.A atriz espanhola, de 46 anos, está a descansar no Algarve com o marido Javier Bardem, de 51, e os filhos Leonardo, de 9 anos, e Luna, de 7. Com eles está ainda de férias um casal de amigos, também com dois filhos.O mediático casal de atores espanhóis voltou a escolher a região algarvia para passar uns dias de férias, tal como já tinha feito há dois anos. Chegaram ao Aeroporto de Faro no sábado num jato privado e estão alojados no luxuoso resort Vila Vita Parc, tal como nas férias de 2018.Penélope e Bardem estão a aproveitar as boas temperaturas que se têm feito sentir. Ontem à tarde, o casal e os filhos aproveitaram para se refrescar com mergulhos no mar, mas sempre rodeado de vários seguranças que zelavam pela sua privacidade.