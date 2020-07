"Queremos ir à praia e estar descansados": Lourenço Ortigão e Kelly Bailey de férias na Madeira

Casal à chegada ao Aeroporto Cristiano Ronaldo

Foto: Rui Silva, ASPress

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey chegaram ontem ao Funchal para uns dias de férias na Madeira. Depois de um período de confinamento, o casal de atores quer desfrutar da ilha e namorar, antes de abraçar novos projetos."Venho muitas vezes à Madeira porque é um sítio onde me sinto bem", começou por revelar o ator ao, enumerando os seus locais de eleição: "Gosto de tudo, desde a Calheta, ao centro do Funchal, ao Pico do Areeiro...". O casal vai também passar uns dias ao Porto Santo. "Queremos ir à praia e estar descansados, sem grandes confusões, e a ilha do Porto Santo é perfeita para isso", disse Lourenço Ortigão, que contou que fez um teste à Covid-19 ainda em Lisboa.O ator, que é exclusivo da TVI, relembrou as "dificuldades" que os artistas têm sentido. "Alguns projetos que eu ia fazer estão em stand by, outros atrasados e outros foram cancelados", disse, acrescentando que a única coisa positiva da pandemia foi poder ter passado "tempo de qualidade" com a namorada.