"Queria cantar para a minha filha", confessa Tony Carreira

Tony Carreira tem estado a promover o álbum ‘Recomeçar’

Foto: Vítor Mota

01:30

Vânia Nunes

Entusiasmado com o seu regresso à música, Tony Carreira contou que as primeiras canções do álbum ‘Recomeçar’, lançado em novembro, surgiram em janeiro. "Eu queria cantar, gritar para a minha filha", partilhou o artista num vídeo, onde fez questão de explicar todo o processo. Mas a primeira versão do CD foi produzida durante o confinamento, em 2020, na casa que tem no Algarve, com os três filhos, e também com Ivo Lucas."Estando no Algarve com as pessoas que estavam a trabalhar para o Mickael, para o David e para a Sara – o Ivo Lucas, o Nuno Ribeiro e o Maninho – meti uma cunha, se era possível, já que estávamos ali, também compor algumas canções para mim, o que acabou por acontecer. Esse disco estava pronto para ser editado no Natal do ano passado. Entretanto, nesse mês de dezembro tão difícil, tão duro, a minha filha partiu e esse disco morreu naquele momento também", explicou Tony.Numa tentativa de se recompor, o cantor decidiu apoiar-se na música e recebeu letras de vários amigos. "A partir daí entro em estúdio aos poucos, era o único sítio onde eu estava bem, estava em paz, com toda a tristeza que essas canções tinham. Feliz não estava, mas não sentia tanta dor".‘Recomeçar’ tem 14 temas, sendo que um deles, ‘Coração Desfeito’, conta com a participação do namorado de Sara, o cantor Ivo Lucas. "É uma canção que nasceu com uma letra totalmente diferente há uns quatros anos com o Ricardo Landum. Entretanto, na fase em que estava com a Sara no Algarve ganhou outra história. Com o Nuno Ribeiro, com o Maninho... e a maior parte da letra é do Ivo. Quando penso nessa canção penso sempre em momentos muito bonitos", disse, referindo-se ao confinamento com os filhos.