“Quero ao máximo libertar-me do peso da palavra ‘acionista’”: Lourenço Ortigão vendeu as ações da Media Capital

Lourebço Ortigão

20 ago 2021 • 23:47

Durante seis meses, de setembro de 2020 a março de 2021, Lourenço Ortigão foi acionista da TVI.Mas o ator optou por vender o seu 1% das ações assim que foi tornado público o seu investimento na Media Capital."Uma coisa é seres ator, outra coisa é seres um ator e acionista. Eu quero ao máximo libertar-me do peso da palavra ‘acionista’ ou de qualquer outro cargo de poder, para poder desfrutar da minha carreira como ator", partilhou à ‘TV7 Dias’.O namorado de Kelly Bailey expressou que não queria ser olhado de maneira diferente pelos colegas por ter comprado ações do canal. "A partir do momento em que se tornou público, para mim passou a ser um problema. Não gosto de ser reconhecido por um cargo de poder, gosto, sim, de ser reconhecido pelo meu trabalho como ator. Senti que, de alguma forma, isso podia criar alguma pressão sob colegas que eu não queria", sublinhou.