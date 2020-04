Quim Barreiros alerta fãs para ficarem em casa a cantar: "Conselho de ouro"

A carregar o vídeo ...

Quim Barreiros alerta pessoas para ficarem em casa

Quim Barreiros juntou-se às figuras públicas que têm optado por alertar as pessoas a cumprirem as medidas de prevenção contra o coronavírus.O cantor de 72 anos, que pertence a um dos grupos de risco da doença devido à idade, partilhou uma mensagem de forma surpreendente. A cantar, o artista mostrou o bom humor que lhe é característico enquanto tenta incentivar as pessoas a ficar em casa., começa por dizer o cantor no início do vídeo divulgado nas redes sociais., começa por cantar., continua, alterando a letra de um dos temas mais conhecidos da sua carreira musical,, escreveu ainda Quim Barreiros na legenda da publicação.Os milhares de seguidores que o acompanham deixaram várias mensagens a 'aplaudir' a mensagem que Quim quis passar., pode ler-se.Recorde-se que também Herman José decidiu cantar alguns versos ao filmar-se para divulgar um vídeo nas redes sociais, onde também surge a alertar as pessoas sobre o novo coronavírus.