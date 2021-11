Quim Barreiros atualiza estado de saúde do filho

16:16

O filho mais novo do artista Quim Barreiros, Emanuel, sofreu um grave acidente de mota e foi levado de urgência para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.



Emanuel, de 29 anos, foi internado no passado sábado, dia 20, com fraturas no fémur esquerdo, numa mão e diversas escoriações.

Entretanto, o cantor recorreu às redes sociais para atualizar os seguidores do estado de saúde do filho: "Quero agradecer a todos os meus amigos que se preocuparam pelo acidente do meu filho Emanuel e venho por este meio comunicar que ele está bem, estável e que que dentro de dois ou três dias estará em casa. Muito obrigado às equipas do Hospital de Santa Maria pelo seu profissionalismo. BEM HAJAM".