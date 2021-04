Quim Barreiros chora a morte do pai aos 102 anos

morreu esta quarta-feira, 7 de abril, aos 102 anos. A notícia foi revelada no final programa 'Casa Feliz', da SIC.



"Agora é a parte mais difícil porque acabámos de saber uma notícia triste há minutos", começou por afirmar João Baião. "O senhor Joaquim, aquele homem tão querido com 102 anos, e pai do nosso querido Quim Barreiros, acabou de partir", não conseguindo esconder a emoção ao avançar com a notícia.



Sou um sortudo. Um sortudo por ter ao meu lado um pai incrível e uns filhos espetaculares! Feliz Dia do Pai", escreveu.



Também em 2020, mostrou o orgulho que tinha por Joaquim de Matos Fernandes Barreiros. "O dia é teu e a felicidade toda minha. És um dos melhores presentes que a vida me deu. Amo-te meu pai!".

Quim Barreiros sempre manteve uma relação muito próxima com o pai, que era a sua grande referência. No dia do Pai, 19 de março, o cantor popular fazia sempre questão de deixar uma mensagem de carinho ao progenitor e na última data vivida ao lado do pai, mostrou-se num momento raro de união familiar.