Quim Barreiros em lágrimas no último adeus ao pai

Quim Barreiros tinha uma relação de grande proximidade com o pai, sendo que deixava várias mensagens de carinho ao progenitor, nas suas redes sociais. No último Dia do Pai, a 19 de março, deixou palavras de carinho a Joaquim mostrando um momento de cumplicidade entre os filhos e o pai. "Sou um sortudo. Um sortudo por ter ao meu lado um pai incrível e uns filhos espetaculares! Feliz Dia do Pai", escreveu.



se despediu, esta quinta-feira, do pai, Joaquim Barreiros, que morreu ontem, aos 102 anos.As cerimónias fúnebres decorrem ao longo da tarde desta quinta-feira na Igreja de Nossa Senhora da Bonança, em Vila Praia de Âncora, onde o cantor e a família residem.O adeus, marcado pelas lágrimas, foi restrito à família e amigos mais chegados.Ontem, nas redes sociais, Quim Barreiros, já tinha falado sobre a grande dor de perder aquele que considerava a sua grande referência., escreveu.