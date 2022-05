Quim Barreiros faz cena em novela

Quim Barreiros aceitou o desafio de participar numa cena da novela ‘Festa é Festa’ (TVI) ao lado de Maria do Céu Guerra e Maria Rueff.O músico de 74 anos ficou lisonjeado com o convite, mas admite que é nos palcos da música que se sente bem. “Cada macaco no seu galho, não sou nem nunca fui homem de teatro, novelas.... sou músico, e é assim que me sinto bem. Agora, se puder colaborar numa coisinha que até fique bem, fico satisfeito”, revelou, divertido, antes de entrar em ação.

Quim Barreiros nunca tinha estado com Maria do Céu, já Rueff é “uma velha amiga”, com quem já tinha trabalhado.