Quim Barreiros infetado com Covid-19: “Não tenho sintomas, estou rijo”

Cantor descobriu que estava infetado quando realizou um teste rápido nos bastidores do 'Preço Certo', da RTP1.

17 dez 2020 • 13:46

Quim Barreiros testou positivo à Covid-19. O cantor de música popular descobriu que estava infetado com o novo coronavírus quando realizou um teste rápido nos bastidores do programa de Fernando Mendes, ‘O Preço Certo’, da RTP1. Convidado a participar numa emissão especial do programa, todos os convidados foram submetidos ao teste por segurança.

Em declarações à TV7 Dias, o músico garante que não apresenta quaisquer sintomas: "Estou perfeitamente bem, não tenho nada. Agora, quero é ver o resultado que eu fui fazer. Mas esse não demora dois minutos… Demora mais tempo. Não tenho sintomas nenhuns, estou rijo".

"Eu estou bem. Ainda há bocado fui fazer uma análise, porque isto de fazer um teste rápido não dá com nada", disse.

Para além de Quim, também o músico João Pedro Cruz, dos Sons do Minho testou positivo. "Ainda não tivemos o resultado concreto. Fizemos lá o despiste, que deu positivo, foi o que me disseram, o que acabou de nos impossibilitar de atuar no programa", contou, acrescentando que não tem sintomas.