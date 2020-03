Quim Barreiros preocupado com o pai de 101 anos: "Visito-o de máscara, à distância"

Quim Barreiros não esconde a preocupação que está a sentir pelo pai, de 101 anos, nesta fase difícil que se atravessa pela pandemia do coronavírus.O cantor de 72 anos desabafou, durante a emissão do programa 'Praça da Alegria', na RTP1, com os apresentadores Jorge Gabriel e Sónia Araújo sobre a situação., começou por explicar., contou ainda o artista português.Questionado sobre a consciência que o progenitor tem manifestado sobre este problema, Quim Barreiros confessa que não tem sido fácil chamá-lo à razão., admitiu, sem conter o riso.Sobre o período de quarentena, Quim Barreiros mostrou cumprir as ordens de prevenção e falou sobre o tempo que tem passado em casa ao lado da mulher., afirmou., continuou, mostrando o sentido de humor que o caracteriza.Neste Dia do Pai, celebrado hoje, dia 19 de março, Quim Barreiros deixou uma mensagem emotiva ao progenitor através das redes sociais:, escreveu.