Quinaz abandona o 'Big Brother': "Não há dinheiro que pague a minha sanidade mental”

À saída, o antigo jogador de futebol explicou as razões que levaram à sua desistência.(…)(…), afirmou.Quinaz mostrou-se de consciência tranquila:, concluiu. Na tarde do dia de ontem, a mãe do antigo futebolista dirigiu-se ao exterior da casa e insultou Joana Albuquerque: "Força filho, amo-te. A Joana é uma mer** e a família também. Força filho, a Joana não vale um caral**". Mais tarde, justificou a sua atitude nas redes sociais. Fátima Carvalho acusou os pais da jovem de terem partilhado uma foto de Quinaz nas redes sociais, onde lhe chamaram 'serial killer':