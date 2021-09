Quintino Aires afastado do Big Brother após ataque homofóbico: "Bicha desocupada"

Os comentários de Quintino Aires no ‘Big Brother - Extra’, emitido terça-feira na TVI, provocaram alvoroço nas redes sociais por serem considerados homofóbicos. O psicólogo teceu duras críticas ao concorrente do reality show Bruno D’Almeida, por este ter levado à Assembleia da República a discussão da discriminação dos homossexuais na doação de sangue, e acabou por ser mesmo afastado do formato."Acho o ato dele perigosíssimo. Questiona uma medida da Direção Geral de Saúde. É um facto, até há 15 anos, os homo-orientados, porque fechados, tinham comportamentos de risco numa maior prevalência do que os heterossexuais. Devido ao dramático problema com HIV/Sida, os homo-orientados mudaram os comportamentos. Hoje, o risco de infeção e a promiscuidade estão mais marcados entre os heterossexuais. Quando aparece um miúdo irresponsável, uma bicha desocupada, a achar-se o herói, para acabar com a discriminação contra homossexuais [na doação de sangue]. Não foi isso que foi fazer", disse.Logo a seguir, voltou a agitar as águas, revelando uma posição contra a Marcha do Orgulho LGBTI+. "[Os homo-orientados] continuam a querer mostrar a sua promiscuidade com a marcha da vergonha. Faz-se a marcha, em que vão grande maioritariamente homens nus a lamberem-se todos, e a seguir aumenta o numero de infeções. Quem quer ser lobo não lhe veste a pele", afirmou.As palavras não passaram despercebidas e motivaram milhares de críticas nas redes sociais. A situação obrigou a TVI e emitir um comunicado a dizer que não se revia nos comentários feitos pelo psicólogo, optando assim pelo seu afastamento do formato.O CM tentou uma reação de Quintino Aires, que remeteu esclarecimentos para mais tarde. "Estive a trabalhar e só soube há pouco. Gostaria primeiro de falar com a Cristina Ferreira", disse.Os amigos de Bruno d’Almeida utilizaram as redes sociais para marcar a sua posição. "Foi graças a muitas ‘marchas da vergonha’ que, hoje, este ser consegue dizer na TV que é homorientado. Sendo que a única orientação que lhe reconhecemos é a da ignorância".A concorrente Ana Barbosa, de 42 anos, emocionou-se durante as primeiras horas fechada na casa mais vigiada do País ao lembrar a infância e juventude, marcada por muito sofrimento. O pai era alcoólico. "Fugi de casa quando voltou a beber. O meu pai faleceu, graças a Deus. Peço desculpa, mas é a verdade. Era doente e destruía a vida das pessoas", recordou em lágrimas. Devido aos traumas, Ana ficou amargurada. "Não aceitava ser feliz", disse.Aurora Sousa apresentou-se aos portugueses como solteira, referindo que antes tinha terminado uma "relação tóxica". Entretanto, o ‘ex’ Rúben Monteiro veio negar as acusações, acusando a jovem de mentir.Manuel Luís Goucha, que conduz o ‘Big Brother’ com Cláudio Ramos, não queria estar associado a mais nenhum projeto além daqueles que já tinha - ‘Goucha’, emitido às tardes de segunda a sexta, e ‘Conta-me’, ao sábado. Tinha planeado passar o próximo Natal no estrangeiro. Após o convite de Cristina Ferreira voltou atrás na sua decisão inicial e disse o ‘sim’ ao reality show.Há muito tempo que Cristina Ferreira tinha cozinhada a parceria entre Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos. No entanto, a sua ideia não foi unânime entre os diretores da televisão da Media Capital, que discutiram todos as possibilidades até ao final de julho. Desde então, a palavra de ordem foi segredo total, mantendo assim o suspense dos espectadores até à estreia do ‘BB’.